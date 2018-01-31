В США самолёт приземлился «на спину»

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В Нью-Йорке пилот легкомоторного самолёта приземлил его на пляже острова Лонг-Айленд «на спину».

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что в момент инцидента на борту помимо пилота находились ещё два его несовершеннолетних ученика.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Польше пассажирский самолёт совершил аварийную посадку без передних шасси.

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