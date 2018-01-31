В США самолёт приземлился «на спину»
Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что в момент инцидента на борту помимо пилота находились ещё два его несовершеннолетних ученика.
Small plane flips and lands on a Long Island, New York beach while attempting to make an emergency landing. No serious injuries reported. https://t.co/9SROuZ1Q1Jpic.twitter.com/zdbMofDV3x— ABC News (@ABC) 29 января 2018 г.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Польше пассажирский самолёт совершил аварийную посадку без передних шасси.