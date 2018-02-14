Адвокат Трампа признался, что заплатил подозреваемой в связи с президентом экс-порноактрисе

Короткая ссылка
Майкл Коэн, адвокат президента США Дональда Трампа, признался, что заплатил $130 тыс. из личных средств экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, которая подозревалась в связи с американским лидером. Об этом сообщает The New York Times.

«Ни Trump Organization, ни кампания Трампа не были участниками моей сделки с госпожой Клиффорд, они также не возмещали мне платёж, прямо или косвенно», — рассказал Коэн. 

«Платёж госпоже Клиффорд был законным и не был вкладом в кампанию, не являлся чьими–либо расходами на кампанию», — заключил он.

Издание отмечает, что адвокат американского лидера отказался отвечать на вопросы, в частности, о том, знал ли Трамп об этой сделке, а также о том, по какой причине она была осуществлена.

В январе издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источник, что Коэн «заплатил Клиффорд $130 тыс. за неразглашение её связи с Трампом».

Позднее Коэн опроверг сообщения СМИ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru