Адвокат Трампа опроверг сообщения СМИ о связи президента с экс-порноактрисой

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опроверг сообщения СМИ о том, что юристу якобы пришлось заплатить американской экс-порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о «связи с американским лидером», сообщает Fox News со ссылкой на Коэна.

«Эти слухи циркулируют снова и снова с 2011 года... Президент Трамп вновь категорически отрицает возможной такой связи», — заявил адвокат.

При этом сама Клиффорд также отрицает все обвинения, связанные со «связью с Трампом».

«Я заявляю с полной уверенностью, что это абсолютная ложь», — приводит телеканал её слова.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источник, что Коэн «заплатил Клиффорд $130 тыс. за неразглашение её связи с Трампом».