Макрон пригрозил авиаударом в случае доказательства химических атак в Сирии

Франция будет готова к нанесению авиаудара по местам производства и хранения химического оружия в Сирии в случае предоставления доказательств его использования, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Если мы увидим доказательства применения химического оружия, запрещённого соглашениями, мы ударим по местам, где оно производится, откуда оно приходит», — цитирует Bloomberg Макрона.

Он отметил, что на данном этапе Франция не имеет подтверждённых доказательств от спецслужб или вооружённых сил, что запрещённое химоружие было применено в отношении мирного сирийского населения.

По словам президента, Европа и Соединённые Штаты «не играют в игры» по поиску политического решения в гражданской войне в Сирии, но «никакое решение не сработает, если Турция, Россия и Иран продолжат пытаться справиться ситуацией только между собой».

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»* совместно с представителями организации «Белые каски» готовят провокацию с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.