Макрон пригрозил авиаударом в случае доказательства химических атак в Сирии
«Если мы увидим доказательства применения химического оружия, запрещённого соглашениями, мы ударим по местам, где оно производится, откуда оно приходит», — цитирует Bloomberg Макрона.
Он отметил, что на данном этапе Франция не имеет подтверждённых доказательств от спецслужб или вооружённых сил, что запрещённое химоружие было применено в отношении мирного сирийского населения.
По словам президента, Европа и Соединённые Штаты «не играют в игры» по поиску политического решения в гражданской войне в Сирии, но «никакое решение не сработает, если Турция, Россия и Иран продолжат пытаться справиться ситуацией только между собой».
Ранее в Минобороны России заявили, что боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»* совместно с представителями организации «Белые каски» готовят провокацию с использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.