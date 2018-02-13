В разведке США заявили о неспособности оппозиции в Сирии «свергнуть» Асада

Сирийская оппозиция уже «не в состоянии свергнуть президента САР Башара Асада», а также превзойти правительственные войска страны, однако в состоянии поддерживать конфликт на протяжении года, говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниэла Коутса.

«Сирийская оппозиция спустя семь лет восстания уже не в состоянии свергнуть президента Башара Асада или справиться с растущей разницей в военных способностях. Повстанцы, по всей вероятности, сохранят ресурсы для поддержания конфликта в течение как минимум одного года», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой комитета по разведке сената США.

В ведомстве также отметили, что Москва «не может убедить Асада пойти на соглашение о политическом урегулировании», которое «ослабит позиции» сирийского лидера, если только «российские власти не решатся сместить Асада силой».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об имеющихся у Москвы подозрениях о том, что США хотят остаться в Сирии надолго.