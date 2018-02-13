В Минобороны опровергли данные об атаке на авиабазу Хмеймим в Сирии 1 января

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В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ об обстреле авиабазы Хмеймим на территории Сирии.

«В сегодняшнем материале РБК «Атака с миномётами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов» не соответствует действительности всё: от даты и времени обстрела до способа атаки и её фактических последствий», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

В ведомстве подчеркнули, что заранее предупредили сотрудника издания «о недостоверности этой версии событий». 

Военные добавили, что автор материала об атаке на авиабазу неоднократно публиковал «ложную информацию или домыслы» о деятельности российского военного ведомства, «пытаясь для достоверности приписать собственные умозаключения отдельным военным экспертам».

«Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» был, мягко говоря, удивлён после нашего звонка, обнаружив свой комментарий в материале РБК о якобы успешности «атаки дронов» на авиабазу Хмеймим 1 января», — добавили военные.

В Минобороны отметили, что в указанную дату авиабаза работала в плановом режиме, никаких происшествий не было.

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты стали новым видом террористической угрозы на сирийской территории. 

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