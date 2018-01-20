Шойгу назвал новый вид террористической угрозы в Сирии

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что беспилотные летательные аппараты стали новым видом террористической угрозы в Сирии.

Об этом он заявил во время встречи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

«В Сирии появился новый вид террористической угрозы — беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров», — приводит Интерфакс слова Шойгу.

Он отметил, что террористические атаки с помощью беспилотников могут совершаться не только в Сирии.

«Это очень серьёзные угрозы. И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы», — добавил Шойгу.

Ранее российские военные ликвидировали в Сирии пункт сборки и хранения ударных беспилотников, применённых исламистами 6 января при атаке на базу Хмеймим. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru