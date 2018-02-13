Лондонский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа
Лондонский суд оставил в силе ордер на арест главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- Reuters
- © Peter Nicholls/ Кот Джулиана Ассанжа на подоконнике в посольстве Эквадора в Лондоне
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что судья отклонила доводы защиты.
Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне.
11 января 2018 года на основании его личной просьбы он стал натурализованным гражданином Эквадора.
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