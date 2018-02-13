Лондонский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Лондонский суд оставил в силе ордер на арест главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судья отклонила доводы защиты.

Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне.

11 января 2018 года на основании его личной просьбы он стал натурализованным гражданином Эквадора.