Лавров назвал препятствующих налаживанию отношений России и Запада

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, кто препятствует нормализации отношений российской стороны и западных стран.

По его словам, ответственность за это несёт «агрессивное меньшинство» в ряде стран Запада.

«Мы, конечно, занимаемся своей экономикой, развитием своих возможностей быть независимыми от подобного рода эксцессов. Потому что есть в западном стане небольшое, но агрессивное меньшинство, которое пытается не позволить нормализовать отношения с Российской Федерацией», — сказал он.

Лавров также добавил, что у этого меньшинства часто идут на поводу, но в России всегда готовы к возобновлению равноправного, взаимоуважительного диалога «без ультиматумов и требований покаяться».

Ранее министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что санкции против России являются временным решением.

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