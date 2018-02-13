Лавров назвал препятствующих налаживанию отношений России и Запада

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, кто препятствует нормализации отношений российской стороны и западных стран.

По его словам, ответственность за это несёт «агрессивное меньшинство» в ряде стран Запада.

«Мы, конечно, занимаемся своей экономикой, развитием своих возможностей быть независимыми от подобного рода эксцессов. Потому что есть в западном стане небольшое, но агрессивное меньшинство, которое пытается не позволить нормализовать отношения с Российской Федерацией», — сказал он.

Лавров также добавил, что у этого меньшинства часто идут на поводу, но в России всегда готовы к возобновлению равноправного, взаимоуважительного диалога «без ультиматумов и требований покаяться».

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Вильнюсский политолог Анатолий Иванов в беседе с НСН оценил возможность восстановления отношений Литвы, Латвии и Эстонии с Россией.

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