Глава МИД Бельгии: санкции против России являются временным решением

Министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс отметил, что санкции против России являются временным решением.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Действующие ныне санкции — это не самоцель, как я уже говорил, это временное решение, которое связано с реализацией минских договорённостей», — заявил Рейндерс в ответ на вопрос RT.

Он подчеркнул, что судьба санкций напрямую связана с выполнением Минских соглашений.

Ранее премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Евросоюз принял решение не поддерживать усиление санкций в отношении России.

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров прокомментировал в разговоре с НСН возможную отмену Советом Европы санкций против России.

RT ведёт прямую трансляцию.