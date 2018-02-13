Эксперт: Меркель и Евросоюз не станут помогать Саакашвили в борьбе с Порошенко

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Дмитрий Суслов в беседе с RT прокомментировал обращение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за поддержкой к Европейскому союзу, в частности к канцлеру Германии Ангеле Меркель, после его выдворения с Украины.

«Очевидно, что Саакашвили больше не к кому обращаться, всё, что он делает, — политический цирк. Но обратился к Меркель он потому, что она является политическим лидером Евросоюза, хоть и слабеющим и уходящим. Именно Меркель и Германия формулируют линию Евросоюза в отношении Украины. И как раз в Германии очень недовольны отсутствием реформ на Украине. И тем самым Саакашвили хочет на этом сыграть», — сказал Суслов.

Он отметил, что Евросоюз не станет помогать Саакашвили в давлении на Украину и её президента Петра Порошенко.

«ЕС не может себе этого позволить, поскольку тем самым он нарушит общую, им же самим и Западом в целом созданную парадигму о том, что Украина — жертва, а Россия — агрессор. Никакого серьёзного отношения к нему со стороны германского руководства не будет. Он является неудобным бывшим другом, от которого все хотят избавиться. Но при этом и отдать его Грузии — тоже нехорошо, поскольку Саакашвили — бывший союзник. Поэтому он будет существовать на территории Евросоюза, но реальной поддержки в противостоянии с Порошенко не получит», — пояснил эксперт.

В настоящее время Евросоюзу дополнительная дестабилизация ситуации на Украине не нужна, заключил Суслов.

Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился за поддержкой к ЕС, в частности к канцлеру Германии Ангеле Меркель, после своего выдворения с Украины. По словам Саакашвили, если Меркель и ЕС не предпримут каких-либо шагов, то Украине грозит катастрофа. Экс-губернатор добавил, что его выдворение с Украины является результатом деятельности президента страны Петра Порошенко.