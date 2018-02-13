Симоньян о «вмешательстве» в брексит: британские пиарщики свалили свой провал на RT и Sputnik

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала британское исследование о «вмешательстве» России в брексит.

«Британские пиарщики недопиарили преимущества Британии в ЕС и свалили свой провал на RT и Sputnik. Не могут смириться с тем, что их сограждане могут думать сами, читать что-то, кроме газеты The Times, и голосовать, как им хочется», — заявила она.

Ранее британские СМИ рассказали об исследовании коммуникационного агентства 89up о якобы попытках России повлиять на исход референдума по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Наиболее известным клиентом данного агентства является кампания, пропагандирующая необходимость для Британии остаться в ЕС.

Согласно проведённому анализу, публикации российских СМИ, в частности RT и Sputnik, и их распространение в социальных сетях оказали вчетверо больше влияния на брексит, чем публикации официальной кампании за выход Британии из Евросоюза.

Данные исследования были направлены в парламентские комитеты, участвующие в расследовании «вмешательства» России в брексит.

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