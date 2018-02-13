Посол: США хотят добиться того, чтобы выборы в Венесуэле выглядели нелегитимными

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Посол Венесуэлы в России Карлос Фариа Тортоса в интервью РИА Новости заявил, что Соединённые Штаты хотят добиться того, чтобы выборы в Боливарианской Республике выглядели нелегитимными.

«Недавний визит главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона (в ряд государств Латинской Америки. — RT) был совершён как раз в те страны, которые они (США. — RT) считают стратегическими: они думают, что оттуда смогут оказать большое влияние на нашу страну», — отметил посол.

По его словам, власти США и страны так называемой Группы Лимы будут способствовать тому, чтобы у жителей Венесуэлы и представителей мирового сообщества сложилось впечатление, что выборы главы государства, проведение которых запланировано в Боливарианской Республике на апрель, нелегитимны.

«Они будут работать в этом направлении с использованием СМИ и общественного мнения. Они не хотят, чтобы оппозиция принимала участие в выборах, — они хотят тем самым сказать, что выборы незаконны», — заключил Тортоса.

Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена сообщила, что выборы президента страны назначены на 22 апреля.

В начале августа 2017 года главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в республике.

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