Госдеп США проведёт тренинги для сотрудников по защите от сексуальных домогательств

Госдепартамент США планирует начать проведение специальных тренингов по правилам поведения при сексуальных домогательствах для своих сотрудников, сообщает газета The Hill со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Это не нормально, если вы видите, что это (домогательство. — RT) происходит, и просто отводите глаза. Вы должны что-то сделать. Вы должны уведомить кого-то об этом. Вы должны вмешаться и не оставаться в стороне», — сказал Тиллерсон сотрудникам посольства США в Каире.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в США человека можно уничтожить «простым обвинением».