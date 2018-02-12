Аббас заявил об отказе Палестины сотрудничать с США в любом виде

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Палестина отказывается от сотрудничества с Соединёнными Штатами в любом виде в связи с действиями Вашингтона, в том числе из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.

По словам Аббаса, решение Вашингтона о переносе посольства является пощёчиной.

«В такой атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что с нынешнего момента мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий», — цитирует политика ТАСС.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил лишить Палестину финансовой помощи за проявление «неуважения» к вице-президенту США Майку Пенсу во время его ближневосточного турне.

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