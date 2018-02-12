Трамп в проекте госбюджета предложил прекратить прямое финансирование МКС с 2025 года
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проект, администрация президента «предлагает завершить прямое государственное финансирование Международной космической станции к 2025 году, после чего NASA будет полагаться на коммерческих партнёров для исследований на низкой околоземной орбите и демонстрации технологий».
При этом документ предусматривает выделение $150 млн на программу по поддержке таких коммерческих проектов.
Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США намерена прекратить финансирование программы МКС к 2025 году.