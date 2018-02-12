Трамп в проекте госбюджета предложил прекратить прямое финансирование МКС с 2025 года

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп в проекте президентского бюджета предложил прекратить прямое государственное финансирование программы МКС с 2025 года, говорится в соответствующем документе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проект, администрация президента «предлагает завершить прямое государственное финансирование Международной космической станции к 2025 году, после чего NASA будет полагаться на коммерческих партнёров для исследований на низкой околоземной орбите и демонстрации технологий».

При этом документ предусматривает выделение $150 млн на программу по поддержке таких коммерческих проектов.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США намерена прекратить финансирование программы МКС к 2025 году.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru