Трамп рассказал о «глупо потраченных» $7 триллионах на Ближнем Востоке 

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Президент США Дональд Трамп рассказал о «глупо потраченных» $7 триллионах на Ближнем Востоке. 
Трамп рассказал о «глупо потраченных» $7 триллионах на Ближнем Востоке 
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Это будет большая неделя для инфраструктуры. После того, как были глупо потрачены $7 трлн на Ближнем Востоке, пришло время начать вкладывать в нашу страну», — написал Трамп в Twitter. 

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» заявил, что за год ему удалось добиться значительного снижения безработицы в США.

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