Президент США Дональд Трамп рассказал о «глупо потраченных» $7 триллионах на Ближнем Востоке.

«Это будет большая неделя для инфраструктуры. После того, как были глупо потрачены $7 трлн на Ближнем Востоке, пришло время начать вкладывать в нашу страну», — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» заявил, что за год ему удалось добиться значительного снижения безработицы в США.