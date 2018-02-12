СМИ сообщили о столкновении пассажирских поездов в Австрии

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Один человек погиб и более 20 пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в австрийской федеральной земле Штирия. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Как отмечается, инцидент произошёл на вокзале ярмарочной коммуны Никласдорф около 12:25 (14:25 мск).

На месте происшествия работают спасатели.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух пассажирских поездов недалеко от Вены пострадали более 20 человек.

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