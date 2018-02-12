СМИ сообщили о столкновении пассажирских поездов в Австрии
Один человек погиб и более 20 пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в австрийской федеральной земле Штирия. Об этом сообщает Kleine Zeitung.
Как отмечается, инцидент произошёл на вокзале ярмарочной коммуны Никласдорф около 12:25 (14:25 мск).
На месте происшествия работают спасатели.
Ранее сообщалось, что при столкновении двух пассажирских поездов недалеко от Вены пострадали более 20 человек.
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