СМИ: Трамп намерен посетить бункер Черчилля во время визита в Великобританию
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник.
Отмечается, что Трамп захотел попасть в военное убежище политика после того, как посмотрел фильм «Тёмные времена», в котором актёр Гари Олдман сыграл роль главы Великобритании во времена Второй мировой войны.
Уточняется, что президент США должен посетить страну в октябре 2018 года.
Ранее Трамп рассказал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила его посетить страну дважды в 2018 году.