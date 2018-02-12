СМИ: Трамп намерен посетить бункер Черчилля во время визита в Великобританию

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Президент США Дональд Трамп собирается посетить подземный бункер бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что Трамп захотел попасть в военное убежище политика после того, как посмотрел фильм «Тёмные времена», в котором актёр Гари Олдман сыграл роль главы Великобритании во времена Второй мировой войны.

Уточняется, что президент США должен посетить страну в октябре 2018 года.

Ранее Трамп рассказал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила его посетить страну дважды в 2018 году.

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