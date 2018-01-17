Актёр Гэри Олдман рассказал о работе над фильмом «Тёмные времена», в котором он сыграл бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, сообщает kp.ru.

«Я много над этой ролью работал, мы много репетировали, и в конце концов я уже знал Черчилля как облупленного. Мне даже не приходилось над этой ролью думать. Я не просыпался по ночам, чтобы перечитать сцену, которую надо было играть наутро. Я просто всё знал, это было частью меня», — заявил артист.

По его словам, режиссёр Джо Райт иногда снимал по 9—10 дублей одной сцены, и Олдман позволял ему попробовать варианты.

Как сообщил актёр, путь к образу Черчилля был «ужасен», но когда он его проделал, то наслаждался каждой минутой на площадке. Артист отметил, что коллеги не видели его в качестве Гэри Олдмана, поскольку он приходил раньше всех и был уже в гриме.

«Мне приходилось вставать в полтретьего ночи. Это было безумие, но за три месяца съёмок Джо ни разу, ни разу не видел меня в виде Гэри. Он видел меня только как Уинстона. Это была невероятная, чудесная свобода», — рассказал актёр.

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