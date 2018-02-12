Семь человек погибли и более 60 пострадали из-за снегопадов в Японии

Семь человек погибли, ещё 64 получили травмы различной степени тяжести из-за сильных снегопадов в Японии, передаёт NHK.

Сообщается, что большинство жертв — из префектуры Фукуи на побережье Японского моря. Так, трое погибли от отравления угарным газом в автомобиле после того, как снег забил выхлопную трубу. Один человек упал при очистке крыши от снега, ещё один найден мёртвым в снегоуборочной машине.

По данным телеканала, двое других погибших — из префектур Ниигата и Фукуока. Большинство травм связано с падением при расчистке снега.

Сильные снегопады не прекращаются в Японии уже вторую неделю. За это время на побережье Японского моря выпало больше месячной нормы осадков.