Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против кинокомпании братьев Вайнштейн

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал иск против кинокомпании Weinstein Company, а также против их основателей — Харви Вайнштейна и его брата Боба. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на официальном сайте генпрокурора.

«В нашем иске заявлено, что Weinstein Company неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не защищая своих сотрудников от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации», — отмечается в заявлении.

Кроме того, уточняется, что за четыре месяца расследования удалось выяснить ряд новых фактов, свидетельствующих о нарушении закона. В частности, Харви Вайнштейн угрожал сотрудникам компании.

Ранее стало известно, что шесть женщин, представляющих интересы жертв насилия и сексуальных домогательств, обратились в суд Нью-Йорка с иском против Вайнштейна.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, с актрисами, которым он обещал помочь с карьерой в Голливуде.