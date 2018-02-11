Российские дипломаты посетят сообщившую об избиении в тюрьме США россиянку

Дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке посетят находящуюся в американской тюрьме россиянку Викторию Насырову, сообщившую о том, что её избили сокамерницы. Об этом сообщается в Twitter диппредставительства.

«Дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению её законных прав», — говорится в сообщении.

Находящаяся под стражей в Нью-Йорке россиянка В.Насырова сообщила об избиении, которому она подверглась в тюрьме со стороны сокамерниц. Дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 11 февраля 2018 г.

Ранее Насырова, обвиняемая в убийстве, заявила, что в нью-йоркской тюрьме Райкерс её избили сокамерницы.