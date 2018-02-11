Российские дипломаты посетят сообщившую об избиении в тюрьме США россиянку

Короткая ссылка
Дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке посетят находящуюся в американской тюрьме россиянку Викторию Насырову, сообщившую о том, что её избили сокамерницы. Об этом сообщается в Twitter диппредставительства.

«Дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению её законных прав», — говорится в сообщении. 

Ранее Насырова, обвиняемая в убийстве, заявила, что в нью-йоркской тюрьме Райкерс её избили сокамерницы.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru