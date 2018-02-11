СМИ: Арестованную в США россиянку избили в тюрьме сокамерницы

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Россиянка Виктория Насырова, арестованная в США, заявила, что в нью-йоркской тюрьме Райкерс её избили сокамерницы. Об этом сообщает New York Daily News.

Она заявила, что сокамерницы нанесли ей удары по голове 3 января. 

«Когда я открыла глаза, то ничего не видела. Сейчас так же. Я не могу видеть», — рассказала Насырова.

По словам адвоката россиянки, в момент конфликта офицер «наблюдала, как эта жестокая атака разворачивалась в течение нескольких минут, но не вмешивалась». 

Инцидент расследует прокуратура района Бронкс. 

Ранее в полиции сообщали, что обвиняемая в убийстве Насырова подозревается как минимум в трёх ограблениях.

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