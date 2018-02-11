СМИ: Арестованную в США россиянку избили в тюрьме сокамерницы
Она заявила, что сокамерницы нанесли ей удары по голове 3 января.
«Когда я открыла глаза, то ничего не видела. Сейчас так же. Я не могу видеть», — рассказала Насырова.
По словам адвоката россиянки, в момент конфликта офицер «наблюдала, как эта жестокая атака разворачивалась в течение нескольких минут, но не вмешивалась».
Инцидент расследует прокуратура района Бронкс.
Ранее в полиции сообщали, что обвиняемая в убийстве Насырова подозревается как минимум в трёх ограблениях.