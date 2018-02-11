Лавров рассказал, на каком языке разговаривает с Климкиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, на каком языке общается с украинским коллегой Павлом Климкиным, а также отметил нарастающее на Западе мнение о необходимости «вразумить» Киев в том, что касается закона об образовании.

Отвечая на вопрос, на каком языке российский министр разговаривает с главой МИД Украины, он сказал, что общение между дипломатами проходит на русском языке.

«Он родом из Курска», — пояснил Лавров, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Венецианская комиссия Совета Европы «попробовала изменить» украинский закон об образовании «в той части, которая дискриминирует все языки национальных меньшинств», а на Западе «укрепляется мнение о необходимости вразумить президента Украины Петра Порошенко» в том, что касается соответствующего закона.

Ранее в МИД России рассказали о темах разговора Лаврова и Климкина.