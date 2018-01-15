В МИД России рассказали о темах разговора Лаврова и Климкина

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Министерство иностранных дел России сообщило о телефонном разговоре главы МИД Украины Павла Климкина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 г., в том числе с учётом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ в Донбассе.

Ранее Климкин заявил, что провёл разговор с Лавровым и отметил, что они обсудили обмен пленными в Донбассе.

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