Климкин сообщил о разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что провёл разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе», — написал Климкин в Twitter.

Глава МИД Украины заявил, что позиции сторон «очень далеки», но отметил необходимость дальнейшей работы.

«Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», — добавил Климкин.

Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 января 2018 г.

В декабре Лавров и Климкин также обсудили обмен пленными в Донбассе.

27 декабря 2017 года между Киевом и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».