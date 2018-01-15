Климкин сообщил о разговоре с Лавровым

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что провёл разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе», — написал Климкин в Twitter.

Глава МИД Украины заявил, что позиции сторон «очень далеки», но отметил необходимость дальнейшей работы.

«Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию», — добавил Климкин.

В декабре Лавров и Климкин также обсудили обмен пленными в Донбассе.

27 декабря 2017 года между Киевом и самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками состоялся обмен пленными в формате «306 на 74».

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