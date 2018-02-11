Премьер Южной Кореи намерен организовать обед с северокорейской делегацией
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён встретится с делегацией из КНДР, прибывшей в страну на открытие Олимпийских игр в Пхенчхане, во время обеда в отеле.
Об этом сообщает «Рёнхап».
Официальные лица заявляют, что встреча должна состояться в отеле Walker Hill на востоке Сеула.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.
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