Премьер Южной Кореи намерен организовать обед с северокорейской делегацией

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Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён встретится с делегацией из КНДР, прибывшей в страну на открытие Олимпийских игр в Пхенчхане, во время обеда в отеле.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Официальные лица заявляют, что встреча должна состояться в отеле Walker Hill на востоке Сеула.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.

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