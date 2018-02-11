Трамп прокомментировал гибель двух полицейских в Огайо

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о гибели полицейских в результате перестрелки в американском штате Огайо.

Позицию по поводу произошедшего он высказал на своей странице в Twitter.

«Мои мысли и молитвы с двумя этими полицейскими, их семьями и всеми жителями города Уэстервилль», — написал он.

Ранее стало известно, что злоумышленник в Огайо застрелил двух полицейских.

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