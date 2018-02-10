В Госдуме прокомментировали планы Пентагона следить за размещением российских вооружений
«Самым главным дестабилизирующим элементом сегодня является размещение систем ПРО вблизи наших границ, которые носят наступательный характер. Ракетные комплексы «Искандер» служат интересам нашего государства и наших союзников. И мы будем размещать их и подобного типа вооружение там, где сочтём необходимым для укрепления наших границ и сохранения того баланса, который пытаются нарушить США путём развёртывания различных ракетных установок и военных баз вблизи наших территорий», — сказал он.
Швыткин также подчеркнул, что в вопросах размещения вооружений Россия действует в рамках международного права.
Ранее официальный представитель пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл заявил, что размещение в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер» не нарушает российско-американских договорённостей, но способствует повышению напряжённости между Россией и её соседями.