Восемь человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Турции

По меньшей мере восемь человек погибли и ещё восемь получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Yeni Safak.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и пожарной службы. Глава региональной прокуратуры Доган Перл также принимает участие в расследовании инцидента. В конце января в турецкой провинции Ван в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом погибли восемь человек.