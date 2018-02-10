Восемь человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Турции

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По меньшей мере восемь человек погибли и ещё восемь получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Yeni Safak.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и пожарной службы. Глава региональной прокуратуры Доган Перл также принимает участие в расследовании инцидента.

В конце января в турецкой провинции Ван в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом погибли восемь человек.

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