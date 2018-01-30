В Турции в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли восемь человек

В Турции в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом погибли восемь человек. Об этом сообщает DHA. Также два человека получили травмы.

Сообщается, что ДТП произошло в провинции Ван в районе Гюрпынар. К месту происшествия направлены оперативные службы. Ранее сообщалось, что в Турции возле города Енишехир столкнулись два микроавтобуса, в результате чего три человека погибли и 27 пострадали.