В Турции в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли восемь человек

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В Турции в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом погибли восемь человек. Об этом сообщает DHA. Также два человека получили травмы.

Сообщается, что ДТП произошло в провинции Ван в районе Гюрпынар.

К месту происшествия направлены оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Турции возле города Енишехир столкнулись два микроавтобуса, в результате чего три человека погибли и 27 пострадали.

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