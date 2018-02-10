Небензя призвал Трампа совместно с Россией бороться с терроризмом

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что в ходе встречи в январе предложил президенту США Дональду Трампу, чтобы Москва и Вашингтон совместно занимались такими реальными угрозами, как терроризм и экстремизм.

«Я сказал: «Знаете, господин президент, Россию здесь, в Америке обвиняют в ревизионизме, в том, что мы хотим стать великой державой. Да, мы хотим быть сильными и процветающими и не хотим быть слабыми и нищими. Но не за счёт кого-либо и не за счёт Америки. Давайте наконец будем заниматься не вымышленными, а реальными угрозами, а реальные угрозы — экстремизм, терроризм, (нарушения режима) нераспространения», — цитирует РИА Новости Небензю.

Он отметил, что, когда Россия и США в нормальных отношениях, «мир дышит легче», поэтому многие страны в ООН рассчитывают на нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что в ведомстве с сожалением констатируют двойственность подходов США по взаимодействию с Россией в антитерроре.