Стрелок из Лас-Вегаса принимал успокоительные

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Стивен Пэддок, открывший стрельбу из отеля в Лас-Вегасе, принимал успокоительные. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на результаты вскрытия.

Как отмечается, это свидетельствует о переутомлении злоумышленника, однако не объясняет его действий.

Никаких физических или иных отклонений вскрытие не показало.

Ранее сообщалось, что до своей смерти Пэддок успел сделать по жертвам более 1,1 тыс. выстрелов.

В ночь на 2 октября 2017 года Стивен Пэддок открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. В результате инцидента погибли 59 человек, включая стрелка, ранения получили 489 человек.

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