Россия и Евросоюз договорились о сотрудничестве на Балтике

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Россия, Германия и Европейская комиссия утвердили финансовое соглашение программы трансграничного сотрудничества «Регион Балтийского моря».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудничество участников соглашения будет охватывать такие сферы, как сохранение морской экосистемы, развитие транспортного сообщения и борьба с изменением климата.

Кроме России и Германии, в проекте участвуют Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Швеция, Дания и Норвегия.

Уточняется, что каждая из сторон выделила по €4,4 млн. Европейский вклад в сумме €8,8 млн дополняет €263,8 млн, ранее выделенные в бюджет программы из Европейского фонда регионального развития.

Ранее в Болгарии выступили за нормализацию отношений ЕС и России.

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