Россия и Евросоюз договорились о сотрудничестве на Балтике
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что сотрудничество участников соглашения будет охватывать такие сферы, как сохранение морской экосистемы, развитие транспортного сообщения и борьба с изменением климата.
Кроме России и Германии, в проекте участвуют Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Швеция, Дания и Норвегия.
Уточняется, что каждая из сторон выделила по €4,4 млн. Европейский вклад в сумме €8,8 млн дополняет €263,8 млн, ранее выделенные в бюджет программы из Европейского фонда регионального развития.
Ранее в Болгарии выступили за нормализацию отношений ЕС и России.