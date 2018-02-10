В Мексике объявили тревогу из-за похищения контейнера с радиоактивными материалами

Служба гражданской обороны Мексики объявила тревогу в семи штатах из-за похищения контейнера с радиоактивными материалами.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что контейнер был похищен неизвестными из перевозившего его автомобиля в штате Гуанахуато 8 февраля.

С тех пор его местонахождение неизвестно, а поиски ведутся как в Гуанахуато, так и в штатах Керетаро, Халиско, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, Агуаскальентес и Сакатекас.

Отмечается, что груз содержит вещества, представляющие особую опасность для человеческого здоровья.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Словакии и Германии провели операцию по задержанию контрабандистов, незаконно перевозивших радиоактивные вещества, которые могли быть использованы при создании атомного оружия.