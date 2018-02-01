СМИ: Полиция Словакии и Германии пресекла контрабанду материалов для создания атомного оружия
Об этом сообщает Slovensko.
Отмечается, что полицейскими было изъято 10 кг «очень чистого и качественного радиоактивного вещества».
Операция проводилась сразу в трёх местах, одно из которых было в словацком Попраде, а два других — в городе Кежмарок. Обыску подвергли, в частности, квартиру проживающего в стране гражданина Италии, который подозревается в создании международной группировки контрабандистов и руководстве ею.
Уточняется, что вещества должны были доставить в Германию.
Ранее счётная палата США опубликовала доклад, в котором говорится, что в аэропортах страны не осуществляется должный контроль радиоактивных материалов.