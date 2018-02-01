СМИ: Полиция Словакии и Германии пресекла контрабанду материалов для создания атомного оружия

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Сотрудники правоохранительных органов Словакии и Германии провели операцию по задержанию контрабандистов, незаконно перевозивших радиоактивные вещества, которые могли быть использованы при создании атомного оружия.

Об этом сообщает Slovensko.

Отмечается, что полицейскими было изъято 10 кг «очень чистого и качественного радиоактивного вещества».

Операция проводилась сразу в трёх местах, одно из которых было в словацком Попраде, а два других — в городе Кежмарок. Обыску подвергли, в частности, квартиру проживающего в стране гражданина Италии, который подозревается в создании международной группировки контрабандистов и руководстве ею.

Уточняется, что вещества должны были доставить в Германию.

Ранее счётная палата США опубликовала доклад, в котором говорится, что в аэропортах страны не осуществляется должный контроль радиоактивных материалов.

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