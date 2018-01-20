Счётная палата США: в аэропортах страны не проводится должный контроль радиоактивных материалов
Согласно документу, с 1 января 2015 года по 30 сентября 2016 года сотрудники пограничного контроля по меньшей мере в двух аэропортах Соединённых Штатов игнорировали инструкции по лицензиям на радиоактивные материалы.
«Действия сотрудников, ответственных за проверку ввозимых радиоактивных материалов, не соответствовали правилам бюро в части проверки законности ввоза в страну радиоактивных материалов. В результате сотни лицензий на ввоз радиоактивных материалов, подлежащих проверке по правилам бюро, не прошли проверку из-за неверного понимания данными сотрудниками своих обязанностей», — говорится в докладе.
Как отмечается, более чем в 100 случаях на территорию США провозили радиоактивные материалы, лицензия на приобретение которых не была проверена в соответствии с регламентом.
Подробности — в материале RT.