Счётная палата США: в аэропортах страны не проводится должный контроль радиоактивных материалов

Сотрудники аэропортов США не выполняют требований по проверке подлинности лицензий на ввозимые радиоактивные материалы. Об этом говорится в докладе экспертов американской Счётной палаты, с которым ознакомился RT.

Согласно документу, с 1 января 2015 года по 30 сентября 2016 года сотрудники пограничного контроля по меньшей мере в двух аэропортах Соединённых Штатов игнорировали инструкции по лицензиям на радиоактивные материалы.

«Действия сотрудников, ответственных за проверку ввозимых радиоактивных материалов, не соответствовали правилам бюро в части проверки законности ввоза в страну радиоактивных материалов. В результате сотни лицензий на ввоз радиоактивных материалов, подлежащих проверке по правилам бюро, не прошли проверку из-за неверного понимания данными сотрудниками своих обязанностей», — говорится в докладе.

Как отмечается, более чем в 100 случаях на территорию США провозили радиоактивные материалы, лицензия на приобретение которых не была проверена в соответствии с регламентом.

Подробности — в материале RT.