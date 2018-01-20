Ядерная халатность: Счётная палата США заявила о недостатке контроля ввозимых в страну радиоактивных материалов

Сотрудники пограничного контроля США нередко игнорируют инструкции при проверке ввозимых на территорию страны радиоактивных материалов. Согласно докладу Счётной палаты Соединённых Штатов, с которым ознакомился RT, как минимум в двух аэропортах не проводится необходимая процедура верификации лицензий. По мнению авторов документа, такое положение дел может привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в руки террористов, которые затем используют их для создания «грязной бомбы». О вероятных последствиях халатности американских пограничников — в материале RT.

Сотрудники американских аэропортов не выполняют требования по проверке подлинности лицензий на ввозимые в США радиоактивные материалы. К такому выводу пришли эксперты Счётной палаты Соединённых Штатов в своём докладе комитету палаты представителей по вопросам внутренней безопасности.



В настоящее время процедура ввоза на территорию США радиоактивных материалов включает несколько этапов. Специальная система анализирует документацию и определяет, содержат ли ввозимые товары опасные материалы, подлежащие лицензированию. При обнаружении таких материалов система оповещает сотрудников погранслужбы, которые должны затем позвонить в центральный офис Бюро таможенного и пограничного контроля США. Там проводится проверка подлинности выданной лицензии.

Выяснилось, что с 1 января 2015 года по 30 сентября 2016-го сотрудники пограничного контроля как минимум в двух аэропортах США в ряде случаев игнорировали должностные инструкции.

«Действия сотрудников, ответственных за проверку ввозимых радиоактивных материалов, не соответствовали правилам бюро в части проверки законности ввоза в страну радиоактивных материалов. В результате сотни лицензий на ввоз радиоактивных материалов, подлежащих проверке по правилам бюро, не прошли проверку из-за неверного понимания данными сотрудниками своих обязанностей», — отметили в Счётной палате США.

Вместо того чтобы звонить в центральный офис, эти сотрудники погранконтроля верифицировали лицензии на месте, проверяя их на наличие «отклонений от нормы».

Кроме того, некоторые сотрудники заявили, что проверка лицензий была проведена частными курьерскими компаниями. Однако данная процедура не входит в обязанности курьерских служб, и они её не проводили.

Таким образом, более чем в 100 случаях на территорию США попадали радиоактивные материалы, лицензия на приобретение которых не была должным образом проверена.

Сотрудник Таможенно-пограничной службы США

AFP

© Paul J. Richards

Компоненты для «грязной бомбы»

Лицензии на приобретение радиоактивных материалов выдаются Комиссией по ядерному регулированию США или же одним из 37 штатов, власти которых обладают соответствующими полномочиями. Эти материалы используются в различных промышленных и медицинских целях, например для лечения рака.

В то же время радиоактивные материалы могут быть использованы для создания так называемой грязной бомбы.

«Попав в руки террористов, радиоактивные материалы могут быть использованы для создания «грязной бомбы» — взрывного устройства, предназначенного для распыления радиоактивных частиц и состоящего из обычной взрывчатки и контейнера с радиоактивным веществом. В зависимости от типа, формы, количества и концентрации радиоактивного вещества, используемого в «грязной бомбе», её детонация способна привести к радиоактивному заражению людей, находящихся поблизости, и увеличить потенциальный риск развития у них в долгосрочной перспективе онкологических заболеваний», — сообщается в документе.

Кроме того, последствия взрыва подобных бомб могут привести к серьёзным экономическим убыткам, так как предполагается, что данный вид оружия способен сделать любую территорию непригодной для жизни на долгое время.

По словам политолога, эксперта Российского совета по международным делам Никиты Мендковича, радиоактивные материалы широко используются как в народном хозяйстве, так и в медицине, поэтому полностью исключить их нелегальный оборот довольно трудно.

Кроме создания «грязной бомбы», отметил Мендкович, террористы могут пойти по другому пути — совершить нападение на ядерный объект, например атомную электростанцию.

«В рамках такого теракта с помощью специальных средств или подрыва осуществляется дегерметизация и выброс радиоактивных веществ, то есть своего рода попытка реализации искусственного Чернобыля. В России такие риски осознают — и как минимум с начала 2000-х годов на регулярной основе проводилось моделирование возможных попыток, учения по их купированию, совершенствовалась система безопасности ядерных объектов на территории России и стран ОДКБ», — обрисовал ситуацию политолог.

При этом эксперт считает, что отчасти причиной подобного «разгильдяйства» со стороны американских пограничников является высокий уровень бюрократизации силовых структур.

«В США в силу наличия большого количества силовых структур с неясной системой разграничения полномочий имели место неприятные инциденты. В 1990-е годы в США некий молодой человек, делая заказы по почте, собирал радиоактивные материалы», — напомнил Мендкович.

Речь идёт о Дэвиде Хане, американском подростке, который в возрасте 17 лет пытался самостоятельно построить ядерный реактор. Однако, испугавшись уровня излучения от своего изобретения, Хан решил закопать элементы реактора в лесу, где его и обнаружила американская полиция. В СМИ сообщалось, что помощь для своих экспериментов юный учёный получил от директора агентства по производству и распространению изотопов Дональда Эрба из Комиссии по ядерному регулированию.

Возможность создания террористами «грязной бомбы» регулярно обсуждают в международном сообществе.

Также по теме Эксперт: У «Исламского государства» есть возможность изготовить «грязную бомбу» Армия США сообщила, что нанесла удар по химической лаборатории Университета Мосула в Ираке, которую «Исламское государство»...

В апреле 2016 года исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо в интервью RT отметил, что наибольшую опасность представляет ситуация, когда компоненты для создания «грязной бомбы» попадут в руки террористов.

Как сообщало издание The Washington Post, в 2014 году после захвата «Исламским государством»* Мосула в руки экстремистов попал радиоактивный компонент кобальт-60, который хранился на территории медицинского университета. Западные спецслужбы держали эту информацию в секрете до освобождения города на тот случай, если террористы не знали, к чему получили доступ. Тем не менее иракские военные были проинформированы о потенциальной опасности.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.