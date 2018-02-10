Глава Бразилии рассказал о наличии «дипломатического конфликта» с Венесуэлой

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Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что в настоящий момент между возглавляемой им страной и Венесуэлой существует «дипломатический конфликт».

Об этом он рассказал радиостанции Radio Guaíba.

«Мы находимся в дипломатическом, так скажем, конфликте с Венесуэлой», — цитирует его Sputnik Mundo.

Вместе с этим он добавил, что Бразилия готова продолжать предлагать гуманитарную помощь южноамериканскому государству и желает наладить отношения как с властями страны, так и с её народом.

Темер также отметил, что не согласен с тем, как разворачиваются события в Венесуэле, так как это способствует наплыву мигрантов. 

Ранее стало известно, что президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил об ужесточении контроля на границе с Венесуэлой из-за огромного числа беженцев.



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