Сирийская армия полностью освободила от ИГ провинции Хама и Алеппо

Сирийская армия полностью зачистила от боевиков «Исламского государства»* провинции Хама и Алеппо, говорится в заявлении командования.

Как отмечается в заявлении, выдержки из которого приводит SANA, армия САР совместно с союзными силами освободила большое количество поселений в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб.

«Это стратегический успех, поскольку он означает полную зачистку от группировки ИГ провинций Алеппо и Хама и ликвидацию большинства боевиков «Джабхат ан-Нусры»** на юге провинции Алеппо», — подчеркнули военные.

В конце января Минобороны России заявило, что правительственные войска и ополчение Сирии приступили к ликвидации боевиков «Джабхат ан-Нусры» в восточной части Идлиба.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.