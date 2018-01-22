Минобороны: сирийские войска приступили к ликвидации боевиков «ан-Нусры» в Идлибе

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В Минобороны России заявили, что правительственные войска и ополчение Сирии приступили к ликвидации боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в восточной части провинции Идлиб.

Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе военного ведомства.

«Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окружённой в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра» численностью более 1500 боевиков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на вооружении группировки имеются танки, боевые машины пехоты, а также орудия полевой артиллерии и миномёты.

По данным Минобороны, подразделения сирийских войск за сутки продвинулись на шесть километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур.

По уточнённым данным, от боевиков освобождены 24 населённых пункта.

Накануне сообщалось, что штурмовые отряды правительственных войск Сирии после соединения с отрядами народного ополчения окружили крупную группировку «Джабхат ан-Нусра».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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