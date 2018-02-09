Пентагон опроверг сообщения о причастности США к обрушению моста через Евфрат в Сирии

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В Пентагоне опровергли сообщения о том, что к обрушению моста, возведённого российскими военными через реку Евфрат в Сирии в сентябре 2017 года, были причастны США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Эрика Пэхона.

«Это обвинение абсолютно не соответствует действительности, оно необоснованное и ложное», — заявил Пэхон.

Ранее сообщалось, что на востоке Сирии из-за резкого повышения уровня воды в Евфрате был разрушен мост через реку.

По данным Минобороны России, инцидент произошёл из-за «преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных международной коалиции во главе с США».

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