Пентагон опроверг сообщения о причастности США к обрушению моста через Евфрат в Сирии

В Пентагоне опровергли сообщения о том, что к обрушению моста, возведённого российскими военными через реку Евфрат в Сирии в сентябре 2017 года, были причастны США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Эрика Пэхона. «Это обвинение абсолютно не соответствует действительности, оно необоснованное и ложное», — заявил Пэхон. Ранее сообщалось, что на востоке Сирии из-за резкого повышения уровня воды в Евфрате был разрушен мост через реку. По данным Минобороны России, инцидент произошёл из-за «преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных международной коалиции во главе с США».