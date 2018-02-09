Пентагон опроверг сообщения о причастности США к обрушению моста через Евфрат в Сирии
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Эрика Пэхона.
«Это обвинение абсолютно не соответствует действительности, оно необоснованное и ложное», — заявил Пэхон.
Ранее сообщалось, что на востоке Сирии из-за резкого повышения уровня воды в Евфрате был разрушен мост через реку.
По данным Минобороны России, инцидент произошёл из-за «преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных международной коалиции во главе с США».