В Сирии обрушился построенный российскими военными мост через Евфрат

На востоке Сирии из-за резкого повышения уровня воды в Евфрате был разрушен мост через реку, который возвели российские военные в сентябре 2017 года. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

210-метровый мост был возведён в нескольких километрах от Дейр эз-Зора для переброски военной техники и личного состава.

Газета отмечает, что 6 января уровень воды в реке поднялся на несколько метров, а скорость течения выросла в два раза, несмотря на отсутствие существенных осадков в регионе. На следующий день мост был разрушен.

В ходе проведённого сирийскими специалистами расследования было установлено, что изменение водной обстановки произошло из-за «преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных международной коалиции во главе с США», сообщает издание.

«Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата», — сообщает газета.

Ранее сообщалось, что мост через Евфрат грузоподъёмностью 50 тонн мог ежесуточно переправлять до восьми тысяч единиц техники, включая танки.