Устроившему погром в российском торгпредстве в Стокгольме предъявлены обвинения

Прокуратура Швеции предъявила обвинения мужчине, который в январе несколько раз повредил дипломатическую собственность России в Стокгольме. Об этом сообщили в пресс-службе Стокгольмского суда.

«Он обвиняется в злостном нарушении неприкосновенности жилища и незаконном проникновении в трёх случаях, причинении ущерба в двух случаях и в попытке насилия против служащего в одном случае», — приводит сообщение РИА Новости.

Мужчина будет находиться под арестом до суда, дата которого пока не определена.

Ранее в Стокгольме был арестован гражданин Швеции Л. Карнюшин, устроивший погром в российском торгпредстве.