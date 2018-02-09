Устроившему погром в российском торгпредстве в Стокгольме предъявлены обвинения
Прокуратура Швеции предъявила обвинения мужчине, который в январе несколько раз повредил дипломатическую собственность России в Стокгольме. Об этом сообщили в пресс-службе Стокгольмского суда.
«Он обвиняется в злостном нарушении неприкосновенности жилища и незаконном проникновении в трёх случаях, причинении ущерба в двух случаях и в попытке насилия против служащего в одном случае», — приводит сообщение РИА Новости.
Мужчина будет находиться под арестом до суда, дата которого пока не определена.
Ранее в Стокгольме был арестован гражданин Швеции Л. Карнюшин, устроивший погром в российском торгпредстве.
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