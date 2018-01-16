В Стокгольме арестован устроивший погром в российском торгпредстве

Мужчина, несколько раз повредивший в январе дипломатическую собственность России в Стокгольме, арестован, передаёт РИА Новости со ссылкой на прокурора Сесилию Хольмбум.

«Мужчина находится с субботы под стражей до 26 января и обоснованно подозревается в незаконном проникновении», — сказала она.

Хольмбум не сообщила о мотивах подозреваемого. По её словам, следствие ведётся по трём нарушениям, и материалы могут быть преданы огласке только после предъявления обвинения.

Ранее в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции Тубиас Лоренцон из-за инцидента с российскими торговым представительством в Стокгольме.

6 января гражданин Швеции Л. Карнюшин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгпредства. 8 января он повредил главные ворота административного здания на грузовом автомобиле, а через день незаконно проник на территорию посольства и повредил оборудование для видеонаблюдения.