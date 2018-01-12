МИД России вызвал временного поверенного в делах Швеции

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Швеции в России из-за инцидента с российскими дипломатическими представительствами в Стокгольме.

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон. Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении посольства и торгового представительства России в Швеции», — приводит РИА Новости сообщение МИД.

Сообщается, что 6 января Карнюшин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а также таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгпредставительства России. 8 января на грузовом автомобиле он повредил главные ворота административного здания торгпредства. 10 января он проник на территорию посольства, а также повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения.

В МИД отметили, что после этих действий Карнюшин задерживался шевдской полицией, однако каждый раз был отпущен на свободу.