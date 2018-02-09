Рухани отметил важность трёхстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции

Трёхсторонний диалог между Тегераном, Москвой и Анкарой необходимо продолжать для развития ситуации в регионе. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Он (Рухани. — RT) также призвал к развитию трёхстороннего сотрудничества между Ираном, Турцией и Россией по региональным вопросам», — говорится в сообщении пресс-службы Рухани.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможность проведения трёхсторонней встречи в Стамбуле по ситуации вокруг Сирии.

6 февраля президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани в ходе телефонного разговора обсудили возможность трёхсторонней встречи иранского, российского и турецкого лидеров по Сирии.