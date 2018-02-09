Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

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Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии. Отмечена заинтересованность в продвижении инклюзивных межсирийских переговоров в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН с учётом итогов прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны затронули варианты содействия постконфликтному восстановлению САР.

«В целом подчёркивалась важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье», — добавили в Кремле.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров проинформировал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана об итогах Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

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