Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии. Отмечена заинтересованность в продвижении инклюзивных межсирийских переговоров в Женеве на основе резолюции 2254 СБ ООН с учётом итогов прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны затронули варианты содействия постконфликтному восстановлению САР.

«В целом подчёркивалась важность наращивания российско-французской координации по ключевым аспектам сирийского досье», — добавили в Кремле.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров проинформировал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана об итогах Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.