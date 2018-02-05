Лавров проинформировал главу МИД Франции об итогах Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Обмен мнениями по международной повестке дня был сфокусирован на сирийской проблеме. С обеих сторон была отмечена безальтернативность урегулирования конфликта на основе резолюции СБ ООН №2254», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что российский министр проинформировал Жан-Ива Ле Дриана об итогах Конгресса сирийского национального диалога, который прошёл в Сочи. «И который придал серьёзный позитивный импульс женевскому процессу под эгидой ООН по выполнению упомянутой резолюции. Российский министр выразил признательность за направление сотрудника посольства Франции в Москве на сочинский конгресс», — добавили дипломаты.

Отмечается, что стороны также выступили за строгое соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Телефонная беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с лидером Франции Эммануэлем Макроном обсудил Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи.

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